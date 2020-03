Scorende Vardy droomt weer van EK met Engeland

„Wie weet? De bondscoach en ik hebben destijds afgesproken dat we de deur openhouden en tot elkaar kunnen komen als de omstandigheden daar om vragen”, aldus Vardy, die na het WK van 2018 vrijwillig zijn interlandcarrière beëindigde.

Bondscoach Gareth Southgate lonkt nu naar Vardy omdat twee toonaangevende Engelse aanvallers geblesseerd zijn en wellicht niet op tijd fit zijn voor het komende EK. Dat zijn Harry Kane van Tottenham Hotspur en Marcus Rashford van Manchester United. De 33-jarige Vardy is dit seizoen op dreef; hij is de topscorer in de Premier League met negentien doelpunten. „Ik heb nog niet gesproken met Gareth en ik weet dat hij hoopt dat Kane en Rashford op tijd hersteld zijn, dus de tijd zal het leren.”