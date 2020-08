Groenewegen geëmotioneerd: ’Sorry voor mijn fout’

„Ik heb een fout gemaakt in die sprint door van mijn lijn af te wijken. Daar heb ik spijt van. Ik hoop dat het snel beter gaat met Fabio”, laat Groenewegen weten in een emotioneel interview met de NOS. Jakobsen liep meerdere ernstige verwondingen aan zijn gezicht op en werd een aantal dagen in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdagochtend ontwaakte de 23-jarige sprinter hieruit.

Groenewegen, die zijn sleutelbeen heeft gebroken, wordt door zijn ploeg aan de kant gehouden tot de discplinaire commissie van de UCI zich heeft uitgesproken over de zaak. Groenewegen blikt terug op de laatste seconden van de sprint. „Je denkt niet enorm veel meer, behalve dan dat je als eerste over de finish wilt komen. Het ging allemaal zo snel, de hekken vlogen over de weg. Dan lig je op de grond en zie je een grote ravage. Dan hoor je allemaal dingen en dat zijn geen fijne dingen.”

Groenewegen breekt als hij terugdenkt aan het moment dat hij bespeurde hoe Jakobsen eraan toe was. „Ik zag al meteen dat het niet heel prettig was. Je ziet gelijk zijn ploegmaten om hem heen staan en dan zie je gelijk dat het niet heel best is. Ik kan alleen maar hopen dat het nu snel beter gaat. Sorry voor mijn fout. Het is een sprint, en daar heb ik een fout in gemaakt. Ik kan nu alleen maar hopen dat Fabio spoedig herstelt.”

„Ik heb alleen maar aan Fabio gedacht en aan zijn familie. Ik heb nog niet veel geslapen, nee”, zegt Groenewegen in tranen. „Ik bekijk sociale media nu even niet. Natuurlijk blijf ik wel op de hoogte van het nieuws hoe het met Fabio gaat. Hopelijk herstelt hij snel en kunnen we in de toekomst weer mooie duels hebben. Ik heb geen contact gehad met zijn omgeving. Het is nu nog niet het juiste moment, denk ik.”