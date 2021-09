Lasse Schöne geniet van galavoorstelling Ajax

Dinsdagavond (18.45 uur) hoopt Ajax in Limburg de druk op de Eindhovenaren verder op te voeren met een zege op Fortuna Sittard. In dat geval wordt de voorsprong voor minimaal een dag vier punten.

Tegen SC Cambuur leek het erop dat de Champions League-voorstelling tegen Sporting Ajax een flinke boost had gegeven. De spelvreugde spatte ervan af bij de koploper. Lasse Schöne, inmiddels speler van NEC, ziet het met plezier aan. De 35-jarige Deen weet als geen ander wat een topavond in de Champions League losmaakt in Amsterdam. Schöne was in het seizoen 2018/’19 een belangrijk onderdeel van het succeselftal van Erik ten Hag, dat tot de halve finales van het miljoenenbal reikte. Met als ultiem persoonlijk hoogtepunt natuurlijk zijn weergaloze vrije trap in Bernabeu tegen Real Madrid. „Ik heb vorige week tegen Sporting wel zitten genieten, ja”, vertelt hij. „Ze spelen de laatste jaren fantastisch in Europa. Ook geweldig voor Haller dat hij er gelijk vier in schopt.”

Zijn band met Ajax is nog steeds warm, na 286 duels in de hoofdmacht, 64 goals, 52 assists, drie landstitels, twee Johan Cruijff Schalen en eenmaal bekerwinst. In de eerste wedstrijd van het seizoen, die hij met NEC met 5-0 verloor van Ajax, werd Schöne zelfs nog in het zonnetje gezet door directeur voetbalzaken Marc Overmars. De Deen blijft zijn oude club volgen. „Ik geniet altijd van goed voetbal. Dus als ik Ajax zie spelen, word ik blij.”

