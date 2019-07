Drama Groenewegen: val in eerste rit Tour

Dylan Groenewegen Ⓒ AFP

Dylan Groenewegen heeft een uitgelezen kans op de ritzege en het geel in de Ronde van Frankrijk laten liggen. De Nederlandse topsprinter kwam in de laatste twee kilometer ten val. Toch kon Jumbo-Visma juichen, want ploegmaat Mike Teunissen, normaal gesproken de gangmaker voor Groenewegen, won verrassend de massasprint.