Tiental Juventus boekt belangrijke zege op kampioen Inter, Atalanta gaat de CL in

Halverwege de eerste helft kwam Juventus op voorsprong. Na ingrijpen van de VAR mocht Cristiano Ronaldo aanleggen vanaf elf meter. Samir Handanovic bracht redding, maar in de rebound scoorde Portugees alsnog. Romelu Lukaku mocht even later aan de andere kant aanleggen vanaf elf meter en hij faalde niet. Toch ging Juventus met een voorsprong rusten. Juan Cuadrado ramde vlak voor de pauze de bal ziedend hard tegen de touwen.

In de tweede helft kwam Juventus al snel met tien man te staan, nadat Rodrigo Betancur voor een licht vergrijp zijn tweede gele kaart kreeg. Mede dankzij een paar nuttige ingrepen van Matthijs de Ligt bleef het tiental lang overeind, totdat Giorgio Chiellini ongelukkig een eigen goal maakte. Maar Juventus kreeg niet lang erna weer een strafschop. Cuadrado maakte vanaf de stip zijn tweede van de avond. Overigens eindigde Internazionale de wedstrijd ook met tien man, na rood voor Marcelo Brozovic in de extra tijd.

Juventus staat voorlopig vierde in de Serie A, een plek die recht geeft op Champions League-voetbal. SSC Napoli kan er later op de avond weer voorbij als ze winnen van AS Roma.

Atalanta weer present in de Champions League

Atalanta heeft zich voor het derde achtereenvolgende seizoen geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini versloeg Genoa met 3-4 in een zinderend duel.

Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon deden de gehele wedstrijd mee bij Atalanta. Oud-PSV'er Sam Lammers viel in de 57e minuut in. Kevin Strootman bleef bij Genoa op de reservebank.

Feest bij Atalanta Ⓒ ANP/HH

Atalanta leidde bij rust ruim: 0-3. Duvan Zapata, Ruslan Malinovski en Robin Gosens scoorden. Bij de treffer van Gosens kwam de assist op naam van Hateboer, met zijn hoofd.

Na rust maakte Atalanta het zichzelf nog onnodig moeilijk. Eldor Shomurodov bracht Genoa in de 48e minuut terug, waarna Mario Pasalic Atalanta snel op 1-4 zette. Halverwege de tweede helft benutte Goran Pandev een strafschop voor Genoa, waarna Shomurodov in de 84e minuut het met de 3-4 spannend liet worden.

Atalanta hield echter stand en neemt na 37 speelronden de tweede plaats in met 78 punten. AC Milan, Napoli, Juventus en Lazio strijden voor de laatste twee Italiaanse tickets voor de Champions League.