PSV in verband gebracht met naam Ajax-target Sulemana, ook naam Gil valt

Volgens Franse bronnen heeft PSV een bod van 15 miljoen euro uitgebracht op de Ghanese international. Ook Southampton en Everton zijn voor hem in de markt. Rennes heeft de biedingen naast zich neergelegd en wil pas nadenken over een vertrek van Sulemana als het zelf de gewenste versterking van de aanvalslinie heeft binnengehaald.

Ajax bereikte in juli 2021 een akkoord met de Deense club FC Nordsjaelland over een transfer van Sulemana voor een bedrag van 16 miljoen euro. De speler reisde voor de medische keuring naar Amsterdam, maar begon te twijfelen, en besloot op het laatste moment toch naar Rennes te gaan, omdat hij daar meer garanties kreeg voor speeltijd. Dat zijn geen waterdichte afspraken geweest, want dit seizoen heeft hij in slechts twee van de negentien competitieduels in de basis gestaan.

Door de slechte resultaten van PSV na de winterstop is de druk op algemeen directeur Marcel Brands om met versterkingen te komen verder toegenomen. Uit de eerste vier competitieduels van 2023 heeft het team van trainer Ruud van Nistelrooy slechts vijf punten gepakt. PSV treft zaterdag Go Ahead Eagles en moet de week erop bij koploper Feyenoord op bezoek.

Het is al dertig dagen geleden dat bekend werd dat Gakpo verkocht was aan Liverpool, maar een flankenversterking heeft Van Nistelrooy nog niet mogen begroeten, ook niet nadat hij door de verkoop van Madueke aan Chelsea een tweede vleugelaanvaller kwijt raakte.

PSV greep eerder naast de Oekraïner Viktor Tsygankov en Oranje-international Arnaut Danjuma, die werden aangetrokken door respectievelijk Girona en Tottenham Hotspur. Mede door de komst van Danjuma zit Spurs ruim in de aanvallers, waardoor Bryan Gil in aanmerking komt voor een verhuur. PSV is een van de clubs die met de Spanjaard in verband wordt gebracht.

In afwachting van een nieuwe vleugelspeler heeft Van Nistelrooy er wel een spits bijgekregen. De komst van Fabio Silva is afgerond. De 20-jarige Portugese spits wordt voor een half seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Ki-Jana Hoever, die in de eerste seizoenshelft werd gehuurd, keert juist terug naar Wolves. De rechtsback kwam bij PSV te weinig aan spelen toe en mikt op een nieuwe verhuur.