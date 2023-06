En dat is vier op Roland Garros: rolstoeltennisster De Groot weer de beste

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vierde keer Roland Garros gewonnen. De ogenschijnlijk onverslaanbare 26-jarige Nederlandse was in de finale in Parijs duidelijk te sterk voor de als tweede geplaatste Yui Kamiji uit Japan: 6-2 6-0. De geboren Woerdense won zo haar 103e duel op rij en pakte daarmee haar achttiende grandslamtitel.