Jürgen Klopp stelt Liverpool-fans gerust: ’Er komt een parade, dat beloof ik’

De formatie van Klopp was bezig aan een geweldig seizoen in de Premier League voordat de uitbraak van het coronavirus ervoor zorgde dat de competitie werd stilgelegd. Sinds 13 maart wordt er niet meer gevoetbald in Engeland, maar de herstart is nabij. „Ik heb het ontzettend gemist”, zegt Klopp tegen de BBC. „Ik weet dat er belangrijkere dingen in het leven zijn, maar het is mijn passie. Ik hoop dat iedereen er net zo naar uitkijkt als wij.”

De vraag is niet of, maar wanneer Liverpool het eerste kampioenschap in 30 jaar in de wacht sleept. The Reds staan met een wedstrijd meer gespeeld 25 punten voor op nummer twee Manchester City. „Het is een mooie gedachte, maar we zijn er nog niet. We beseffen ons maar al te goed dat wij nog geen kampioen zijn. Er zijn nog genoeg wedstrijden om te spelen”, zegt Klopp, die na de eerste speelronde in de hervatte Premier League al kampioen kan worden. Dan moet City in zijn eerste wedstrijd verliezen van Arsenal en moet Liverpool zelf drie punten pakken.

Toen de Britse regering groen licht gaf voor het hervatten van de Premier League, werden er wel harde eisen aan gesteld. Een van de maatregelen was dat er geen publiek welkom is in de stadions. Mocht Liverpool zichzelf tot kampioen kronen, dan moet de club het doen zonder toegezongen te worden door duizenden fans. Een uitgebreid feest zit er dan ook niet in. „Als we kampioen worden zullen we het als team intern vieren op een manier die mogelijk is”, zegt Klopp, die de Liverpool-fans nog even geruststelt en belooft dat er een parade door de stad komt. „Zodra het kan gaan we het ook met onze supporters vieren.”