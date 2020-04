Engelse racelegende Stirling Moss (90) overleden

Moss eindigde van 1955 tot en met 1958 vier keer op rij als tweede in het WK, daarna werd hij drie keer derde in het klassement. De Engelsman won in 1958 de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Drie jaar daarvoor had hij de befaamde Italiaanse wedstrijd Mille Miglia op zijn naam geschreven.

Moss reed in zijn lange carrière in tal van raceklasses. Volgens Engelse media won hij 212 van de 529 races waaraan hij meedeed. Hij wordt ook wel de meest succesvolle coureur zonder wereldtitel genoemd. Bij een zware crash in 1962 raakte een deel van zijn lichaam tijdelijk verlamd, maar Moss herstelde en ging daarna verder met racen.

Pas in 2011, op 81-jarige leeftijd, stopte de Engelsman. Hij besefte tijdens de kwalificatie voor de zogeheten legendsrace bij de 24 Uur van Le Mans dat hij er beter mee op kon houden.

„Tijdens de kwalificaties schrok ik van mezelf”, zei Moss destijds. „Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik zou stoppen als ik het niet meer aan zou kunnen. Ik wil ook anderen niet in de weg rijden. De tijd is nu gekomen om er mee op te houden.”

Moss behoort tot de iconen van de Britse sport. In 1990 werd hij opgenomen in de internationale Hall of Fame van de motorsport. Op eerste paasdag blies hij zijn laatste adem uit. „Hij overleed zoals hij leefde, hij zag er prachtig uit”, zegt zijn vrouw in de Daily Mail.