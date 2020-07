Sport Kort: Leverkusen start voorbereiding zonder Havertz

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Leverkusen start voorbereiding zonder Havertz

16:33 uur Bayer Leverkusen begint de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen donderdag zonder Kai Havertz. De 21-jarige middenvelder is volgens meerdere media dichtbij een overgang naar Chelsea. De transfer zou pas worden afgerond na het einde van de competitie in Engeland, komend weekeinde.

Leverkusen heeft Havertz al laten weten dat hij in augustus, bij het vervolg van het toernooi om de Europa League, nog gewoon voor Leverkusen uit moet komen. Het elftal van trainer Peter Bosz staat in de achtste finales tegenover Rangers FC. De Duitse club won het eerste duel met 3-1.

Leverkusen vraagt ongeveer 100 miljoen euro voor Havertz. Chelsea zou dat bedrag in termijnen willen betalen.

Wielrennen: Wielerploeg Ineos wordt Ineos Grenadiers

Wielerploeg Ineos zal vanaf de start van de Tour de France verder gaan als Ineos Grenadiers. Het Britse team, voorheen Sky, maakte dat bekend.

De naam Grenadiers is een verwijzing naar de nieuwe terreinwagen (4x4) die in de loop van volgend jaar op de markt wordt gebracht door Ineos Automotive.

Ineos is de ploeg van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome, de drie kopmannen in de komende uitgestelde Tour die op 29 augustus in Nice begint.

WK Ironman weer uitgesteld

11.26 uur: Het WK Ironman op Hawaï is opnieuw uitgesteld vanwege de coronapandemie. De organisatie van de fameuze triatlon over de langste afstand had het evenement al verschoven van 10 oktober 2020 naar 6 februari 2021, maar zet nu ook een streep door die datum begin volgend jaar. De eerstvolgende editie is nu op 9 oktober 2021.

Het was de bedoeling volgend jaar twee WK’s te houden. Die in februari zou dan nog gelden als WK van 2020. Door de afgelasting komt er voor dit jaar dus geen winnaar op de erelijst. „We zijn heel erg ontgoocheld dat we voor het eerst in onze 43-jarige geschiedenis geen WK Ironman kunnen organiseren. Maar we gaan we er alles aan doen om van de volgende edities buitengewone wereldkampioenschappen te maken”, staat in een verklaring.

De organisatie somt op de website van het evenement een aantal redenen op waarom februari 2021 te vroeg komt. Ze verwijzen onder meer naar „de staat van de pandemie, grens- en reisbeperkingen, mogelijkheden voor atleten om zich te kwalificeren, onze missie om er een echt competitief WK van te maken, en ons verlangen om onze atleten en gastheren zoveel mogelijk voorbereidingstijd te gunnen.”

Voetbalcompetitie China van start na 2000 negatieve tests

09.05 uur: De Chinese voetbalcompetitie gaat zaterdag van start, enkele dagen nadat alle betrokkenen hun intrek hebben genomen in twee hotels. Aan die ’opsluiting’ gingen bijna 2000 coronatests vooraf die alle een negatief resultaat opleverden.

In totaal 1870 mensen, van spelers tot begeleiders, ondergingen een test voordat ze zich in de ’bubbel’ begaven waarin ze zich de komende twee maanden bevinden. De Super League is opgedeeld in twee groepen van acht teams. De ene groep speelt wedstrijden in Dalian, de andere in Suzhou. Alle spelers, de staf en officials zijn ondergebracht in één hotel in de betreffende stad en mogen hun familie twee maanden niet zien. Ze zullen wekelijks worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus.

Het seizoen, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, gaat van start met een duel tussen kampioen Guangzhou Evergrande en bekerwinnaar Shanghai Shenhua in Dalian. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

Basketballers Clippers zijn guard Beverley even kwijt

08.45 uur: Guard Patrick Beverley heeft het trainingskamp van Los Angeles Clippers moeten verlaten vanwege „dringende persoonlijke zaken.” De Clippers bereiden zich, net als de andere teams uit de Amerikaanse profcompetitie NBA, op een besloten complex nabij Orlando voor op het vervolg van het seizoen. De competitie wordt vanaf 30 juli uitgespeeld achter gesloten deuren.

Beverley wil weer snel terugkeren op het Walt Disney World Resort, maar het is niet duidelijk of hij al weer beschikbaar is wanneer de Clippers op 30 juli het seizoen hervatten tegen stadgenoot Lakers. Wanneer hij zich ook de komende dagen laat testen op het coronavirus en de uitslagen negatief blijven mag hij zich na een quarantaineperiode van vier dagen weer bij zijn team melden. Kan Beverley bij terugkeer geen testresultaten overleggen dat zal hij twee weken in quarantaine moeten.

Vrijdag verliet zijn teamgenoot Montrezl Harrell ook al het complex in Florida vanwege een „spoedeisende familiezaak.”