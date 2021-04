Tennissetje Gaël Monfils en Elina Svitolina stapt in het huwelijksbootje

„Ze heeft ja gezegd!”, triomfeerde Monfils op Twitter. „Dit is het begin van ons ’voor altijd’„, postte Svitolina, op dit moment de nummer vijf van de WTA-ranglijst. Monfils was een tijdje de nummer zes, maar door een vormcrisis is de superatleet wat weggezakt.

Het bericht van het aanstaande huwelijks is opmerkelijk. Svitolina en Monfils maakten nog maar vijf weken geleden namelijk duidelijk dat ze een punt zouden zetten achter hun relatie. Het tweetal is een setje sinds de Australian Open van 2019. „We hebben beslist om een pauze te nemen in onze relatie. Dit was een ontzettend moeilijke beslissing, want we houden nog van elkaar, maar we geven elkaar de ruimte en gaan als beste vrienden door”, klonk het toen.

Samen hebben Svitolina en Monfils overigens een populair Instagram-account: g.e.m.s.life.