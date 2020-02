Contador: ’Van der Poel heeft wat weg van Messi’

„Mathieu heeft iets weg van Lionel Messi”, zegt de drievoudig Tour de France-winnaar tegenover Wielerflits. „En het is net zoiets als dat je geen supporter bent van Barcelona, maar als je er bent ga je er toch maar naartoe. Om Messi te zien spelen. Dat doen mensen ook bij Van der Poel. Hoe klein de koers ook is, de mensen gaan er naartoe om hem te zien rijden.”

Buitengewoon

Contador won in zijn loopbaan drie keer de Tour de France, maar trapt wel op de rem als hij wordt gevraagd naar zijn verwachtingen van Van der Poel in de Tour. „Ik vind dat we daarin soms te ver gaan. Als er een renner is die iets speciaals doet, zoals Mathieu nu, denken we meteen dat hij de Tour kan winnen. Hij doet wel iets buitengewoons, maar ik vind het belangrijk dat Mathieu geniet van zijn zeges. Je ziet dat renners nu blij zijn als ze in een koers als tweede eindigen achter Mathieu. Als die de koers wint, voelt het voor de nummer 2 alsof híj gewonnen heeft.”

Contador vindt dat Van der Poel gewoon op deze voet verder moet gaan. „En zo steeds meer progressie boeken. Dit jaar rijdt hij ook een groter wedstrijdprogramma op de weg, met daarbij een aantal etappekoersen van een week. En in de zomer komt hij misschien naar de Vuelta. Dat zou mooi zijn voor Mathieu zelf, maar nog mooier voor de Vuelta zelf.”