Arbiter Björn Kuipers ervaart gekte in zijn supermarkten van heel dichtbij

Björn Kuipers beleeft bijzondere dagen in zijn supermarkt. „Ook onze supermarkten stonden volledig op zijn kop.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

OLDENZAAL - Björn Kuipers (46) is door de corona-pandemie meer dan ooit aanwezig in Jumbo Kuipers in Oldenzaal en Denekamp. „Omdat er helemaal geen voetbal is en omdat de situatie daarom vraagt”, zegt de supermarkteigenaar én internationaal topscheidsrechter. „Ik zie een geweldig, enthousiast team. We hebben zoals alle supermarktmedewerkers in heel Nederland en alle andere vitale beroepsgroepen nu een heel belangrijke functie in de samenleving.”