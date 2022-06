Erop of eronder voetballers Oekraïne: ’Iedereen zal tot het einde vechten’

„We zijn ons terdege bewust van de situatie waarin Oekraïne zich momenteel bevindt en het moet ongelooflijk moeilijk zijn om in hun schoenen te staan”, aldus Tottenham-verdediger Ben Davies. „We weten dat het een emotionele gebeurtenis zal zijn en veel mensen zullen goed nieuws willen voor Oekraïne, maar we moeten proberen ons te concentreren op 90 minuten voetbal.”

Wales schakelde in de halve finales Oostenrijk uit. Oekraïne rekende woensdag af met Schotland. Wales spaarde eerder deze week, in de ontmoeting met Polen in de Nations League, de ervaren topspelers Gareth Bale en Aaron Ramsey. Voor het tweetal is dit in principe de laatste kans om een WK te halen.

„Dit is iets waar we al vijftig of zestig jaar wanhopig naar streven”, aldus Davies. „Het is zo belangrijk voor ons. Het is een droom en we hebben onszelf in een situatie gebracht waarin we één wedstrijd verwijderd zijn van het WK. De focus voor ons zal puur daarop liggen.”

Bekijk ook: Oekraïense voetballers vechten op het veld voor hun land

Bij Oekraïne spelen, vanwege de oorlog, heel andere sentimenten een rol. Dat was woensdag in de halve finale tegen Schotland ook al het geval. „We speelden voor degenen die vechten in de loopgraven, die vechten met hun laatste druppel bloed. We speelden voor Oekraïners die elke dag lijden”, aldus bondscoach Oleksandr Petrakov. „We zullen er ook tegen Wales alles aan doen om de Oekraïners trots te maken.”

Petrakov hoopt dat zijn spelers nog een keer zo diep kunnen gaan als tegen de Schotten. Zes spelers die in Glasgow aan de aftrap verschenen, staan onder contract bij een club uit Oekraïne en speelden al lange tijd geen wedstrijd meer.

„We begrijpen allemaal dat het in de wedstrijd tegen Wales niet langer over fysieke conditie of tactiek zal gaan, het zal een wedstrijd zijn om te overleven”, zegt middenvelder Oleksandr Zintsjenko van Manchester City. „Iedereen zal tot het einde vechten en alles geven, want we spelen voor ons land.”