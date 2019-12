 Blind bedolven onder steunbetuigingen 

Zo plaatst Hakim Ziyech, zijn ploeggenoot bij Ajax, een hartje onder het Instagrambericht van de Ajax-verdediger, waarin Blind in een video vertelt hoe het met hem gaat. „Beterschap!”, schrijft Oranje-ploeggenoot Gini Wijnaldum er ook met een hartje bij.

Ook Memhis Depay, zelf afgelopen weekeinde zwaargeblesseerd geraakt aan zijn knie, steekt hem een hart onder de riem. „Stay strong bro!” Ajacieden Donny van de Beek, Razvan Marin, Noa Lang en Siem de Jong steunen hem met een soortgelijke boodschap, net als Edson Alvarez. „You will come back stronger!”, zegt Lisandro Martinez.

Voormalig ploeggenoten Mike van der Hoorn en Gregory van der Wiel steunen hem met een spierballen-emoji. Ricardo van Rhijn doet dat met hartjes, net als Matthijs de Ligt en Kostas Lamprou. „Beterschap bro”, laat Kenneth Vermeer weten.

Ook van zijn ex-ploeggenoten van Manchester United ontvangt Blind steunbetuigingen, zoals van Juan Mata, Jesse Lingard en Marcus Rashford.

Op zijn sociale media-accounts liet Blind weten erg blij te zijn met alle berichten en steunbetuigingen die hij de afgelopen tijd heeft ontvangen. „Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik voel me goed, dat is nu het belangrijkste. Ik ga proberen zo snel en zo goed mogelijk terug te komen. Ik zie jullie snel.”

Bij de verdediger is een hartspierontsteking geconstateerd.

De linkspoot is de afgelopen dagen uitgebreid medisch onderzocht, naar aanleiding van de duizeligheid waar hij anderhalve week geleden tijdens de Champions League-wedstrijd Ajax-Valencia kort last van had.

Ingreep

Vervolgens is besloten om bij Blind preventief een subcutane ICD te plaatsen, een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht. Als gevolg van deze ingreep, die vrijdag heeft plaatsgevonden, gaat de 29-jarige international begin januari niet met de selectie op trainingskamp, maar zal hij in Amsterdam verder werken aan zijn herstel.

Blind voelde zich tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia niet goed en ging in de tweede helft even op het gras zitten. Wel vervolgde hij later de wedstrijd. In het competitieduel met AZ en de wedstrijd tegen Telstar voor de beker ontbrak de Oranje-international vervolgens.

