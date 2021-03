Spanje ontsnapt, Frankrijk herstelt zich van misstap, monsterzege Denemarken

Georgië kwam vlak voor rust zelfs op voorsprong. Khvicha Kvaratskhelia was de maker, nadat hij heel vrij werd gelaten aan de linkerkant en kon uiteindelijk beheerst afronden. Tien minuten na rust kwam Spanje wel terug tot 1-1 via Ferran Torres, maar het lukte de voetbalgrootmacht vervolgens niet om erop en erover te gaan. Pas in de blessuretijd was het Daniel Olmo die de Georgen in diepe rauw dompelde.

Levan Shengelia kon zijn frustraties niet inhouden en kreeg een minuut later ook nog een rode kaart.

Frankrijk wint nu wel

Wereldkampioen Frankrijk heeft zich hersteld van het puntenverlies tijdens de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Na de 1-1 remise tegen Oekraïne werd er met 0-2 gewonnen op bezoek bij Kazachstan.

Ousmane Dembélé opende in de 20e minuut de score in de lege Astana Arena. De 23-jarige aanvaller van FC Barcelona kon in het strafschopgebied vrij uithalen en maakte zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg in bijna drie jaar. Vlak voor rust kwam Frankrijk op 2-0 via een eigen doelpunt van Sergei Malij. De verdediger had even daarvoor met een uiterste krachtsinspanning een doelpunt van Anthony Martial voorkomen, maar uit de daaropvolgende hoekschop kopte hij de bal op knullige wijze in eigen doel.

De goal van Ousmane Dembele wordt gevierd Ⓒ ANP/HH

Frankrijk, dat matig speelde, kon in de tweede helft niet verder afstand nemen. De ingevallen Kylian Mbappé miste een door hem zelf versierde strafschop. De Kazachse keeper wist de penalty van de Franse aanvaller te stoppen. De ploeg van Deschamps sluit het interlandblok woensdag in Sarajevo af tegen Bosnië-Herzegovina.

Denemarken haalt uit tegen Moldavië

Denemarken maakt tot dusver indruk in groep F. Na de 2-0 zege tegen Israël werd zondagavond Moldavië met 8-0 opzij geschoven. Oud-Ajacied Kasper Dolberg was een van de uitblinkers. Hij nam in beide helften de eerste goal voor zijn rekening, de 1-0 en de 6-0. Mikkel Damsgaard (twee keer), Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, Robert Skov en Marcus Ingvartsen maakten de andere treffers.

Verder waren er ook basisplaatsen voor Lasse Schöne (sc Heerenveen), Joachim Andersen (ex-FC Twente) en Nicolai Boilesen (ex-Ajax). Een andere oud-Ajacied, Christian Erisken, viel in.

Weer winst Engeland

De Engelse voetballers hebben ook de tweede wedstrijd in de kwalificatie richting het WK van 2022 in Qatar in winst omgezet. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg Albanië in Tirana met 2-0. Drie dagen eerder had Engeland op Wembley met 5-0 gewonnen van San Marino.

Harry Kane, die tegen San Marino rust kreeg, opende in de 38e minuut de score. De spits van Tottenham Hotspur kopte de bal stijlvol binnen uit een voorzet van linksback Luke Shaw, die voor het eerst sinds september 2018 een basisplaats had in de nationale ploeg. Mason Mount profiteerde na ruim een uur spelen van geklungel in de Albanese defensie. De oud-speler van Vitesse schoot op aangeven van aanvoerder Kane de 0-2 binnen. Engeland ontvangt woensdag Polen op Wembley.

Met AZ-aanvaller Albert Gudmundsson in de basis verloor IJsland ook bij Armenië: 2-0. De IJslanders waren de WK-kwalificatie in groep I donderdag begonnen met een kansloze nederlaag bij Duitsland (3-0). Armenië heeft nu al 6 punten, na de eerdere zege bij Liechtenstein (0-1).