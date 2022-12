Van Duijvenbode treft Van Gerwen na bizarre partij, Van der Voort uitgeschakeld

Smith zette direct de toon in de wedstrijd door de eerste leg naar zich toe te trekken met een finish van 156. Van Duijvenbode reageerde na een moeizame leg knap met een 136-finish. Smith leek scorend steeds de betere, maar had moeite met het vinden van de dubbels. Dat gold niet voor de Nederlander, die feilloos naar een 3-1 setwinst ging.

In de tweede set lieten de dubbels Van Duijvenbode juist een paar keer in de steek op cruciale momenten. Hierdoor kon Smith - die ook niet feilloos was - terugkomen tot een 1-1 stand in sets.

Prutsen met dubbels

In de derde set begon Van Duijvenbode weer direct met een break. Aubergenius miste liefst 7(!) keer op dubbel-16, maar doordat Smith ook niet best gooide, won hij de leg alsnog met zijn achtste poging. Uiteindelijk won hij de door Smith begonnen set comfortabel met 3-0, mede doordat Smith prutste op zijn dubbels.

Maar bleek in Alexandra Palace op de vroege middag voor beiden onmogelijk om beslag te leggen op de set die ze zelf waren begonnen, want Smith - bij wie het finishen ineens weer een stuk beter begon te lopen - kwam terug tot 2-2.

Na een korte break veranderde dat dan eindelijk. Smith behield met pijn en moeite zijn eigen set, nadat beide darters in de beslissende vijfde leg veel kansen lieten liggen om het te beslissen. Uiteindelijk was het Smith die de patstelling doorbrak en zijn eigen set won.

Van Duijvenbode reageerde sterk en kwam snel 2-0 voor in zijn eigen set. Maar Smith reageerde knap en kwam terug tot 2-2. Dus kwam er weer een zenuwslopende beslissende leg, die Van Duijvenbode - ondanks een matchdart voor Smith -naar zich toetrok.

Beslissende set

Dus moest er een beslissende set aan te pas komen, waarin Smith mocht beginnen en direct het initiatief nam en Van Duijvenbode onder druk zette. De Engelsman vond de triples veel makkelijker dan zijn tegenstander. Smith kreeg dan ook in de vierde set drie matchdarts, maar hij miste die alle drie. Van Duijvenbode vond de dubbel wel en dwong een verlenging af.

Daarin bleven beide darters weer lang gelijk lopen. Smith maakte scorend meer indruk, maar Van Duijvenbode was finishend sterker en maakte indruk met een 127-finish. Uiteindelijk kwam er bij 5-5 stand in de zevende set een beslissende leg. Daarin miste Smith ook zijn vijfde matchdart. Van Duijvenbode toonde zich op dat onderdeel sterker en gooide in een keer raak, waardoor hij zich nu mag opmaken voor een wedstrijd in de achtste finale tegen Michael van Gerwen.

Record

De twee darters gooiden gezamenlijk liefst 31 180'ers, wat een record betekende in een derde ronde op het WK. Daarvan kwam het leeuwendeel van Smith, die een gemiddelde van 96,95 gooide. Van Duijvenbode had een lagere gemiddelde score van 93,44.

Cross en Bunting verder

De heerlijke partij tussen Van Duijvenbode en Smith werd gevolgd door een van de meest saaie wedstrijden op het WK. Rob Cross had geen enkele moeite met Merwyn King, die vooral in de eerste 2,5 sets geen voet aan de grond kreeg. Uiteindelijk begon hij iets beter te spelen en wist hij nog een set te winnen, maar het werd 4-1 voor Cross.

De wedstrijd erop was van een veel hoger niveau. Vooral in de eerste sets regen Dave Chisnall en Stephen Bunting de hoge scores aaneen met ook een paar hoge finishes. Vooral Bunting liet weinig kansen liggen en dat betaalde zich vooral in het tweede deel van de wedstrijd uit. Hij miste slechts 4 van zijn 19 dubbels. Zijn 140-finish met tops-tops in de derde set was vooral spectaculair. Chisnall moest uiteindelijk het hoofd buigen met 4-2.

Van der Voort

Na Chisnall en Bunting was het de beurt aan Van der Voort, die Humphries trof. De Nederlander begon stroef en kwam direct met 2-0 achter in sets, maar trok het daarna toch knap weer vlak. Vanaf de 2-2 in sets bleven Van der Voort en Humphries gelijk op gaan, maar in de beslissende set trapte de Engelsman het gaspedaal eens goed in. Van der Voort kreeg totaal geen voet aan de grond en pakte geen leg meer.

VIDEO: Op Urk keken dartsvrienden van Van Duijvenbode mee.