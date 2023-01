Premium Het beste van De Telegraaf

Splinters zullen in Gdansk uit het ijs vliegen Hard tegen hard tussen Schulting en Velzeboer op EK shorttrack: ’Gaan zien wie snelste is’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Bondscoach van de Nederlandse shorttrackers Niels Kerstholt en shorttrackers Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ze voelen allebei de spanning van de naderende EK shorttrack. Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer maken elkaar sterker tijdens de trainingen, maar als het startschot klinkt is het hard tegen hard. De ijssplinters zullen in het Poolse Gdansk van de baan vliegen in de strijd om goud, want zowel Schulting (25) als Velzeboer (21) neemt met minder geen genoegen. „In de finale doe ik er alles aan om als eerste over de streep te komen”, zegt Schulting. „Wie van ons twee de snelste start heeft?”, herhaalt Velzeboer de vraag. „Dat gaan we dit weekend zien…”