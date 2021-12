Sc Heerenveen bezorgt Heracles eerste verlies in Almelo sinds tijden

Joey Veerman werd in de 79e minuut de matchwinner. De middenvelder schoot de bal van ver buiten het zestienmetergebied geplaatst in de hoek. Doelman Janis Blaswich, die zich de laatste tijd geregeld onderscheidde, kon niet bij de bal. Voor Veerman betekende het zijn derde treffer dit seizoen in de Eredivisie.

Het doelpunt was een van de weinige hoogtepunten zaterdag. De Deense aanvaller Nikolai Laursen kreeg in de 6e minuut de eerste kans voor Heracles. Henk Veerman was kort voor rust, met een schot over, in de eerste helft het dichtst bij succes voor Heerenveen.

Laursen kreeg in de 58e minuut de grootste mogelijkheid voor Heracles. Hij zag de bal tegen de lat belanden. Het duel leek uit te draaien op 0-0, maar Veerman bepaalde anders.

Heracles verloor eind augustus in eigen stadion van NEC en bleef vervolgens vijf thuisduels ongeslagen. Het elftal van trainer Frank Wormuth staat nu veertiende met 14 punten. Heerenveen schoof op naar plek acht met 21 punten.