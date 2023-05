ADO Den Haag-icoon Piet de Zoete (79) overleden

De Zoete was niet alleen oud-speler, maar was na zijn actieve loopbaan ook trainer van ADO en bestuurslid. In 2015 werd hij benoemd tot erelid.

Hij speelde in totaal twaalf seizoenen voor ADO Den Haag en acteerde in vijf KNVB-bekerfinales. Alleen in 1968 wist De Zoete de beker te veroveren doordat ADO met 2-1 won van Ajax. Met ADO eindigde De Zoete drie keer op de derde plaats in de Eredivisie.

Het was de beroemde Oostenrijkse coach Ernst Happel die De Zoete in de zomer van 1962 overhevelde van de jeugd naar de selectie van het eerste. Hij zou vervolgens niet meer uit de hoofdmacht verdwijnen. De Zoete begon bij ADO als aanvaller, maar later maakte hij furore op het middenveld en speelde regelmatig ook centraal in de verdediging. Zijn laatste wedstrijd was tegen PSV op 28 april 1974.

