Patrick Roest buigt het hoofd: ’Er was er één die echt veel beter was’

Roest moest op de 10.000 meter opnieuw zijn meerdere erkennen in de Zweedse stayer Nils van der Poel, die met een tijd van 12.30,74 zijn eigen wereldrecord met ruim 2 seconden verbeterde. Afgelopen zondag moest Roest op de 5000 meter eveneens genoegen nemen met de tweede plek achter de ongenaakbare Scandinaviër.

„Ik kan er niet echt van balen, ik kan alleen maar respect hebben voor de tijd die hij heeft neergezet”, zei Roest, die bijna 14 seconden toegaf op Van der Poel. „Ook als ik vandaag na hem had gereden, was ik niet op die tijd weggegaan. Dan was alles in het geding gekomen, want dat had ik waarschijnlijk nooit volgehouden. Je kunt dan helemaal in elkaar storten.”

De olympische erelijst van Roest telt nu drie zilveren medailles en een bronzen plak. Op de ploegachtervolging hoopt hij zijn eerste gouden medaille bij de Winterspelen te veroveren. „Dat is wel de bedoeling, ja. Ik mis olympisch gezien inderdaad nog één kleur.”

Jorrit Bergsma kon vrijdag niet imponeren. Ⓒ René Bouwman

Jorrit Bergsma

Jorrit Bergsma is diep ontgoocheld over zijn optreden op de 10 kilometer op de Olympische Spelen. Met een tijd van 12.48,94 bleef hij ver verwijderd van het nieuwe wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel (12.30,74) en eindigde als vierde. „Heel teleurstellend”, reageerde hij. „Ik voel me best wel fit. Ook in trainingen reed ik goede rondetijden”, zei Bergsma. „Ik had er wel vertrouwen in.”

"Ik wilde zelf liefst zo snel mogelijk weg van het binnenterrein"

Waarom het er niet uitkwam, daar kon de 36-jarige Fries geen verklaring voor geven. „Ik reed niet de rit die ik kan rijden. Ik wilde beginnen met rondjes laag in de 30 seconden, maar ik bleef hangen op 30,7. Ik merkte dat het niet vanzelf ging en hoopte de laatste ronden nog te versnellen, maar dat lukte niet.”

De toptijd waarmee Van der Poel naar het goud reed vond Bergsma indrukwekkend, al had hij de rit van de Zweed niet heel goed gevolgd. „Ik wilde zelf liefst zo snel mogelijk weg van het binnenterrein, omdat ik zo baalde van mijn eigen rit. Dan zie je die laatste rondes, dat is echt knap van hem. Hij rijdt het hele seizoen al sterk en laat het hier ook zien. Een ontzettend goede tijd. Respect voor hem.”

