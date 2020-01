Weer remise voor Giri bij Tata Steel

De Nederlandse grootmeester, negende op de wereldranglijst, deelde in de derde ronde het punt met de Indiase routinier Viswanathan Anand. De partij duurde niet lang; na 21 zetten schudden de spelers elkaar de hand.

Giri speelde eerder in Wijk aan Zee remise met de Noorse regerend wereldkampioen Magnus Carlsen en de Amerikaanse nummer 2 van de wereld, Fabiano Caruana. Tegen oud-winnaar Anand, die voor de twintigste keer meedoet aan het toonaangevende toernooi in het Noord-Hollandse kustplaatsje, schoof Giri met de zwarte stukken. Anand, met wit, ging vrij verrassend akkoord met een snelle remise.

Niet comfortabel

„Ik bood hem remise aan omdat ik het verloop van het spel wilde veranderen. Ik voelde me niet heel comfortabel met de stelling op het bord en dwong hem tot nadenken. Tot mijn aangename verrassing aanvaardde hij de remise”, zei Giri na afloop.

Jorden van Foreest, de tweede Nederlander in het veld van de masters, boekte al zijn tweede overwinning. Hij won met wit van de Rus Daniil Dubov. „Ik verwachtte dit niet, twee overwinningen in drie dagen is heel mooi. Ik deed wat riskante zetten, maar die pakten uiteindelijk goed uit”, zei de 20-jarige Utrechter.

Het 16-jarige supertalent Alireza Firouzja uit Iran nam door zijn zege op de Rus Vladislav Artemiev de leiding in het klassement met 2,5 punten. Van Foreest is met 2 punten een van de vier schakers die de tweede plaats delen. Giri is gedeeld zesde met 1,5 punt. Tata Steel Chess gaat over dertien ronden.