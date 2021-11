Oranje traint zonder zieke Georginio Wijnaldum, Arnaut Danjuma doet wel mee

Het gaat niet om corona, want iedereen is bij binnenkomst dubbel getest (sneltest en PCR-testen) en alle uitslagen waren negatief. Bondscoach Van Gaal zal hopen dat Wijnaldum snel herstelt want de reserve-aanvoerder is een belangrijke schakel in het huidige Oranje. Wijnaldum is in alle WK-kwalificatieduels basisspeler geweest behalve in de uitwedstrijd tegen Letland toen hij ontbrak door een schorsing en droeg onder meer zijn steentje bij door twee goals en twee assists op zijn naam te zetten.

Waar Wijnaldum bij de vorige interlandperiode bankzitter was bij zijn club Paris Saint-Germain daar had hij zich de afgelopen weken terug in de basis geknokt, wat juist heel positief was met het oog op Oranje. Tegen RB Leipzig maakte Wijnaldum twee goals en tegen Bordeaux verzorgde hij een assist.

Danjuma is bij de start van de training in Zeist volle bak wél van de partij. Optimisme over zijn inzetbaarheid lijkt voorlopig niet ten onrechte, al is het afwachten hoe het in het vervolg van de trainingen en de komende dagen gaat.

Bondscoach Louis van Gaal was dinsdagavond in de persconferentie al optimistisch gestemd over de inzetbaarheid van de Villarreal-aanvaller. „Danjuma is redelijk fit. Hij oogt positief. Maar we moeten het nog wel afwachten.”

Van Gaal zag in de aanloop naar deze interlandperiode Steven Berghuis en Jurriën Timber (beiden geblesseerd) en Joël Drommel (ziek) afhaken, terwijl Cody Gakpo al niet geselecteerd was vanwege een blessure.

Onder luide toejuichingen van honderden veelal jeugdige toeschouwers trainde het Nederlands elftal dinsdagavond ook al, in de aanloop naar de laatste duels in de WK-kwalificatie met Montenegro en Noorwegen.

Vanwege coronaregels deelden de internationals na de training geen handtekeningen uit.