Mazraoui onder vuur bij eigen Bayern-fans: ’Respecteer onze waarden’

Een spandoek tegen Noussair Mazraoui (25) dus, een van de eigen spelers. Dat is uiterst zeldzaam in de Allianz Arena. De oorsprong van de problemen zit in een actie in Frankrijk: daar werd afgelopen weekeinde een campagne tegen homofobie gevoerd: nummers en namen op de t-shirts moesten in regenboogkleuren schitteren. Dit viel echter niet bij alle spelers in goede aarde: vooral bij de wedstrijd Toulouse tegen Nantes was er ongenoegen over de actie.

Tekst gaat verder onder de tweet

In totaal weigerden vier spelers het regenboogshirt te dragen. Toulouse-speler en voormalig AZ’er Zakaria Aboukhlal schreef op Instagram: „Respect is een waarde die ik hoog in het vaandel heb staan. Dit geldt voor anderen, maar ook voor mijn persoonlijke overtuigingen. Dus ik denk niet dat ik de meest geschikte persoon ben om deel te nemen aan deze campagne.”

Steunbetuiging Mazraoui aan Aboukhlal

De post was controversieel, maar er waren ook steunbetuigingen - onder meer van Mazraoui, die aan zijn landgenoot schreef: „God zegene je, broer” , afgesloten met twee hartjes. Dit viel niet in goede aarde bij de Bayern-fans, die naast het spandoek ook met een regenboogvlag zwaaiden.

De post van Aboukhlal waarop Mazraoui reageerde. Ⓒ Instagram

Bayern-baas Hasan Salihamidzic staat duidelijk achter de houding van de club ten opzichte van diversiteit en tegen homofobie: „Ik weet alleen dat we er allemaal voor staan en dat onze club erachter staat. Ik kreeg het echter niet mee, ik was zo gefocust op de wedstrijd.”

De nogal negatieve houding ten opzichte van openheid en diversiteit van Mazraoui is in ieder geval niet lekker gevallen bij de Bayern-fans.