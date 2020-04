Aanvoerders Eredivisie willen garanties RIVM

Echter, omdat de KNVB de UEFA-lijn volgt en alles in het werk wil stellen om de profcompetities af te ronden, staan zij juridisch zwak. Dit bleek bij contact dat de captains woensdag met elkaar hadden naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en de kans dat er misschien vanaf 28 april weer getraind mag worden.

De aanvoerders van de clubs hebben besloten pas weer in groepsverband te gaan trainen als het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zwart op wit verklaard dat het 100% veilig is om de groepstraining te hervatten. Zonder zo’n brief gaan de Eredivisiespelers niet samen het veld op en eveneens eisen ze die garantie per brief alvorens ze de competitie hervatten met of zonder publiek. De aanvoerders zullen de KNVB en hun clubs binnenkort op de hoogte brengen van hun standpunt en hun eisen met betrekking tot schriftelijke garantstelling door het RIVM.