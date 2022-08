Van Dijk scoort bij monsterzege Liverpool: 9-0 (!), hattrick Haaland redt City

De wedstrijd was nog niet bezig, of de bal lag al in het net. Luis Diaz mocht al na drie minuten het openingsdoelpunt maken.

De Colombiaan zette zo een dolle eerste helft in gang. Harvey Elliot en Trent Alexander-Arnold zorgden nog voor het half uur voor de 3-0. En ook Roberto Firmino en Virgil van Dijk pikten hun doelpuntje nog voor de pauze mee.

Na rust werd het nog erger voor het arme Bournemouth. Direct na de theepauze maakte Mepham een eigen goal. 6-0. Roberto Firmino, Fabian Carvalho en nog een keer Diaz maakten het 9-0 (!). Toen waren er nog 5 minuten te spelen. Uiteindelijk bleef het 9-0. Met twee goals en drie assists was Firmino de grote man.

Hattrick Haaland redt City

Manchester City had in eerste instantie een vervelende middag in eigen huis tegen Crystal Palace. Net als een week eerder tegen Newcastle United kwamen de Citizens ook nu met 2-0 achter. Na vier minuten al maakte John Stones een eigen treffer. Joachim Andersen zorgde zelfs voor een 0-2 achterstand.

Vlak na rust maakte Bernardo Silva het weer spannend, op aangeven van Rodri maakte hij de 1-2. Het was de opmaat voor de revival van Man City. Of, beter gezegd, de revival van Erling Haaland. De Noor maakte tussen minuut 62 en 81 een hattrick en de achterstand helemaal ongedaan: 4-2.

Brighton wint weer

Brighton & Hove Albion, dat Leeds United met 1-0 versloeg, heeft na vier duels net zoveel punten als koploper City: 10. Arsenal, dat zaterdagavond aantreedt tegen Fulham, is de enige club die nog geen puntenverlies heeft geleden en kan City en Brighton dus voorbij.