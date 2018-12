Slagter op podium Down Under

"Dit is zeker een mooie opsteker”, zei Slagter opgelucht toen zijn derde plek werd bevestigd op het grote televisiescherm achter de finish. ,,Ik ben afgelopen winter overgestapt naar de Dimension Data-ploeg en in een nieuwe omgeving wil je je direct tonen. De hele week heeft de ploeg hier voor me gereden. Dan is het mooi wanneer je dat met een podiumplaats kunt bevestigen.”

Op vijf kilometer van de streep leek Slagter desondanks nog de slag te missen toen het eerste peloton op de kant in twee delen brak. ,,Twee kilometer lang was er paniek, maar mijn ploegmaten hebben me perfect terug gebracht naar de eerste groep. Ik werd prima afgezet aan de voet van de laatste klim naar Willunga Hill.”

Slagter wist dat het vooral taak was om op de slotklim zijn eigen tempo te rijden en pas zo laat mogelijk zijn versnelling te plaatsen. ,,Tegen het geweld van Richie Porte is op Willunga Hill niemand opgewassen. Als je met hem mee wilt gaan, dan blaas je jezelf al snel op. Je zag hoe Jat McCartney zich daarop kapot reed. Deze derde plek stemt me zeker tevreden. Normaal gesproken moet ik deze positie in het slotcriterium kunnen verdedigen.”

Slagter heeft zestien seconden achterstand op de Zuid-Afrikaan Impey in het klassement. Naast Slagter eindigden ook Robert Gesink (8e) en Sam Oomen (14e) bij de eersten op Willunga Hill.