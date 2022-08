LIVE Nog geen goals bij Rangers-PSV

Sport

Oranje-cricketers in Super League dichtbij megastunt tegen Pakistan

De Oranje-cricketers wachten in de Summer of Cricket nog steeds op de eerste zege in de Super League, de internationale eendaagse topcompetitie waaraan alle mondiale grootmachten deelnemen. In Rotterdam was het Nederlands elftal, in de eerste van drie ontmoetingen, echter dichtbij een sensationele z...