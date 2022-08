PSV jaagt uit bij Rangers op hoofdtoernooi Champions League

Trainer Ruud van Nistelrooij heeft voor het belangrijke duel de beschikking over nagenoeg al zijn spelers. De Amerikaanse middenvelder Richard Ledezma is er niet bij. Hij raakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn enkel. Voor verdediger Ki-Jana Hoever is geen plaats in de selectie.

PSV bereikte de play-offs dankzij een moeizame zege in de derde voorronde op AS Monaco. Na de 1-1 in Monte Carlo eindigde de return in Eindhoven in 2-2. PSV won vervolgens na verlenging (3-2). Luuk de Jong knikte toen de winnende treffer binnen.

Deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League levert PSV minimaal 35 miljoen euro op. De Brabanders deden vier jaar geleden, onder leiding van coach Mark van Bommel, voor het laatst mee aan de groepsfase van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur waren destijds de tegenstanders.

Volg hier dinsdagavond de wedstrijd op de voet.