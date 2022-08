Statistieken: Eerste duel tussen Rangers en PSV eindigt onbeslist

Antonio Colak zet Rangers op 1-1. Ⓒ ANP/HH

GLASGOW - Het eerste duel tussen Rangers FC en PSV in de play-offs van de Champions League is in 2-2 geëindigd. Ibrahim Sangaré en Armando Obispo maakten de doelpunten van PSV in Glasgow. Volgende week woensdag volgt de return in Eindhoven. De winnaar plaatst zich voor de lucratieve groepsfase van de Champions League, de verliezer gaat de Europa League in.