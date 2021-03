Ajax-verdediger Daley Blind er niet bij tegen Young Boys

„Naast André Onana, Sébastien Haller en ’Nous’ Mazraoui is ook Daley er niet bij. Brian Brobbey is een twijfelgeval. Natuurlijk scheelt het, maar we doet het met de spelers die je wel hebt. We hebben morgen een goed elftal staan”, aldus Ten Hag op de persconferentie.

Waarschijnlijk start Lisandro Martinez nu achterin bij Ajax. „Wellicht, maar dat was met Daley misschien ook zo geweest”, aldus Ten Hag. De oefenmeester is onder de indruk van Young Boys. „Als je in staat bent om Leverkusen uit te schakelen...sterker nog, om er twee keer van te winnen, dat is knap. Het is echt een team, een eenheid met een goede mentaliteit.”

Hij vervolgt: „Tactisch en technisch zit het goed in elkaar. Ze gaan direct naar de goal van de tegenstander, ze komen echt met een overval.”

Spits Jean-Pierre Nsame keert terug bij Young Boys, na een schorsing. De soevereine koploper van Zwitserland moet wel David von Ballmoos missen. De doelman liep zaterdag een hersenschudding op tijdens het competitieduel met Vaduz.