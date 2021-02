Vitesse is het helemaal kwijt: ’We missen de pit nu’

Premium Voetbal

Hoofdtrainer gezocht bij AZ

Op bezoek bij FC Emmen (0-1) boekte AZ na twee nederlagen weer eens een zege, maar het spel van de ex-titelkandidaat was om te huilen. Het moet de AZ-directie hebben gesterkt in de gedachte dat Pascal Jansen niet de échte opvolger is van Arne Slot. Het niveau en de marktwaarde van het kostbare elfta...