Real Madrid na gelijkspel verder achterop bij FC Barcelona

De Madrilenen raakten in de stand van LaLiga verder achterop bij koploper FC Barcelona, dat zaterdag wel won van Girona. De Catalaanse club heeft nu 5 punten voorsprong.

Het duel tussen Real Madrid en Real Sociedad was op papier een topper, want de bezoekende club uit het Baskische San Sebastian is de verrassende nummer 3 in de stand. Die positie behield Sociedad dankzij de 0-0. De ploeg heeft 8 punten minder dan Barcelona.

Vinícius Júnior was de opvallendste speler bij Real Madrid. Hij kreeg legio kansen en stond een aantal keren oog in oog met doelman Alex Remiro, maar schoot de bal er niet in.

Depay ziet vanaf de bank Atlético winnen

Atlético Madrid heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een ticket voor deelname aan de Champions League. De ploeg van coach Diego Simeone versloeg in Pamplona rechtstreekse concurrent Osasuna met 1-0. Memphis Depay bleef het hele duel op de bank bij Atlético, dat donderdag nog door Real Madrid was uitgeschakeld in het Spaanse bekertoernooi.

Saul (m) viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ EPA

Saúl opende in de 74e minuut de score kort nadat hij in het veld was gekomen voor middenvelder Pablo Barrios. Simeone had eerder al met Yannick Carrasco en Álvaro Morata twee verse aanvallende krachten gebracht. Eenmaal op voorsprong - Saúl passeerde de uitblinkende Osasuna-doelman Aitor Fernández uit een prachtige pass van Argentijns international Rodrigo De Paul - stuurde Simeone twee middenvelders het veld in en was er geen invalbeurt voor Depay. Antoine Griezmann stuitte 10 minuten voor tijd nogmaals op Fernández.

Atlético blijft de nummer 4 in La Liga met 34 punten uit negentien duels, Osasuna heeft 28 punten. Koploper FC Barcelona heeft er 47 uit achttien wedstrijden.

