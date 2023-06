Premium Het beste van De Telegraaf

Koninklijke bewondering Willem-Alexander en Maxima feliciteren Rosalin Kuiper persoonlijk met derde plek in Ocean Race

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Koningin Maxima feliciteert zeezeilster Rosalin Kuiper met haar derde plaats. Ⓒ ANP/HH

SCHEVENINGEN - Alsof ze wereldkampioene was geworden. Of anders de Champions League had gewonnen. Het maakte de uitgelaten zeezeilster Rosalin Kuiper niet uit. De koning en koningin trouwens ook niet. Willem-Alexander en Maxima kwamen haar persoonlijk feliciteren met de derde plek in de sprintetappe van de Ocean Race, die zondagmiddag finishte in Scheveningen.