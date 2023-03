Darter Gerwyn Price houdt woord en keert (even) terug naar rugby: ’Wil die adrenaline weer voelen’

De Welshman maakte midden januari bekend dat hij van plan is dit jaar opnieuw te gaan rugbyen. Zo speelde Price voor zijn opmars naar de wereldtop van het darts in de Welshe Premiership.

„Ik ga sowieso mijn rugbyschoenen aantrekken ergens in de loop van het seizoen”, aldus Price destijds. „De vraag is gewoon wanneer, want ik ga er een paar toernooien uitpikken. Weet je, ik wil m’n leven een beetje terug en die adrenaline opnieuw voelen. Ik ga nu hard aan de slag met het darten en als ik wat verdiend heb voor de wereldranglijst, ga ik een paar evenementen missen.”

Dinsdag was het zover. Price mocht meetrainen met de A-ploeg van Dragons RFC, een van vier professionele regionale rugbyteams van Wales. Die ploeg speelt haar thuiswedstrijden in het Rodney Parade in Newport, een stadion met een capaciteit van 8700 fans. Geen kleine ploeg dus in de rugbywereld.

Tekst gaat verder onder foto’s

Price leek zich kapot te amuseren en gooide ook een pijltje voor heel de equipe, die in voorbereiding is op een wedstrijd in de sterke BKT United Rugby Championship. „Het was een geweldige dag voor mij met de Dragons”, aldus de gewezen wereldkampioen darts. „Bedankt dat ik mocht meedoen, maar ik besef hoe slecht ik in conditie ben. Ik moet nog eens terugkomen voor wat workouts richting de start van het seizoen.”

Bron: Het Nieuwsblad/Vincent Van Genechten