Jorrit Hendrix van PSV naar Spartak Moskou

De middenvelder zit zondag dan ook niet meer bij de wedstrijdselectie tegen Ajax. Hendrix trekt spoedig naar de Russische hoofdstad om medisch gekeurd te worden. Momenteel wordt al het papierwerk in orde gemaakt voor de overgang van de clubman, die ook dit seizoen ’gewoon’ in 16 van de 23 officiële duels in actie kwam. Ondanks de wens een keer de stap te maken naar het buitenland. Deze is nu dichterbij dan ooit.

PSV ontvangt een bescheiden vergoeding voor de speler, wiens contract komende zomer afloopt.