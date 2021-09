’Davy Klaassen mist uitduel Ajax met PEC Zwolle’

Al voordat lichte klachten bij Klaassen bekend waren, diende Ajax bij de KNVB een verzoek in om het duel met PEC Zwolle van zaterdag naar zondag te verplaatsen. De Amsterdammers, die de Mexicaan Edson Alvarez donderdagmiddag en de Argentijnen Lisandro Martinez en Nicolas Tagliafico pas vrijdagmiddag zagen terugkeren na hun interlandverplichtingen, kregen nul op het rekest.

Training

Normaal is het een stelregel bij Ten Hag dat zijn spelers de afsluitende training moeten hebben meegemaakt om te kunnen spelen. En dus lijkt de kans groot dat Martinez en Tagliafico in Zwolle niet in de basis zullen starten.

En dus wordt het puzzelen voor Ten Hag, die Devyne Rensch als linksback zou kunnen laten starten en Daley Blind naar het hart van de verdediging kan halen. Op de plaats van Davy Klaassen heeft hij de smaken Steven Berghuis, David Neres en Dusan Tadic.

’Marley-tenue’

Tegen PEC Zwolle speelt Ajax overigens in het ’Marley-tenue’, dat eigenlijk voor de uitduels in de Champions League was bestemd. De Amsterdammers wilden in de gebruikelijke rood-witte-outfit spelen, maar de KNVB keurde die af, omdat PEC Zwolle dit jaar meer wit in het shirt heeft dan de afgelopen jaren. Het uittenue was geen optie, omdat dit blauw is.