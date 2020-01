Frans van Seumeren schiet FC Utrecht weer eens te hulp

Hoewel het FC Utrecht sportief al een tijdje voor de wind gaat en de club zich op tal van vlakken positief ontwikkelt, blijft de financiële positie achter. Zo kampt de club met een negatief eigen vermogen en een gering werkkapitaal.

Van Seumeren heeft er daarom voor gekozen om opnieuw aandelen te verkopen. „Ik ben in gesprek met kapitaalkrachtige mensen met een FC Utrecht-hart, die erin willen stappen. Het geld dat dat oplevert gaat niet naar mij, maar stroomt in de clubkas, zodat de club meer mogelijkheden krijgt. We willen ons handhaven in de topvijf en daarvoor zullen we ook moeten investeren”, aldus Van Seumeren, die het ook een prettig idee vindt dat er meerdere mensen de kar gaan trekken. „Voor de continuïteit van de club is dat goed. Ik word binnenkort 70 en we moeten ook naar de toekomst kijken”, aldus de clubeigenaar uit Harmelen, die bij FC Utrecht op handen wordt gedragen voor alles wat hij voor de club heeft betekend.

Van Seumeren benadrukt dat het verkopen van een deel van zijn aandelen zeker geen exit-strategie is. „Nee, dat is niet aan de orde. Ik zal ook sowieso grootaandeelhouder blijven en dat betekent dat ik minimaal 51 procent van de aandelen behoud”, aldus Van Seumeren, die niet wil aangeven hoeveel procent van de aandelen hij wil verkopen.