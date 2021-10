Maik Kuivenhoven boekt knappe overwinning tijdens World Series of Darts Finals

Maik Kuivenhoven was de eerste Nederlander die in actie mocht komen. Tegen de ervaren John Henderson boekte de 33-jarige Westlander een knappe overwinning: 6-2. In de volgende rond wacht hem een Nederlands onderonsje. Michael van Gerwen is dan namelijk zijn tegenstander.

Later vrijdagavond komen ook Niels Zonneveld, Jeffrey de Zwaan, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Danny Noppert nog in actie.