Uitstekende avond voor Nederlandse darters bij World Series of Darts Finals

Maik Kuivenhoven was de eerste Nederlander die in actie mocht komen. Tegen de ervaren John Henderson boekte de 33-jarige Westlander een knappe overwinning: 6-2. In de volgende rond wacht hem een Nederlands onderonsje. Michael van Gerwen is dan namelijk zijn tegenstander.

Maik Kuivenhoven in actie Ⓒ HH/ANP

Ook Dirk van Duijvenbode heeft zich zonder moeite geplaatst voor de tweede ronde. Hij had in een compleet Nederlandse wedstrijd geen kind aan Gerwyn Price: 6-2. Vincent van der Voort maakte het aanwezige publiek helemaal gek. The Dutch Destroyer rekende knap af met Nathan Espinall: 6-3.

Voor Danny Noppert werd het wel een pijnlijke vrijdagavond. Hij werd door een ontketende José de Sousa met 2-6 naar huis gestuurd. De Portugees eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 103,86.

Zaterdag gaat het toernooi in Amsterdam verder.