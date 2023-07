Volgend hoofdstuk in transfersoap: PSG zonder Kylian Mbappé naar Japan

De bekendmaking van de selectie voor een oefenstage in Japan door Paris Saint-Germain doet veel stof opwaaien. Kylian Mbappé gaat namelijk niet mee. De nieuwe trainer van de Franse kampioen Luis Enrique heeft de steraanvaller niet opgenomen in zijn selectie van 29 spelers. Een reden is door de club vooralsnog niet gegeven. De Braziliaan Neymar, langere tijd geblesseerd geweest, gaat wel mee.

Kylian Mbappé verscheen eerder deze week nog wel op de training van Paris Saint-Germain. Ⓒ ANP/HH