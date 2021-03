Hippische bond legt topsporttrainingen vanwege uitbraak ’rhino-virus’ tijdelijk stil

Sport

Hippische bond: ’Situatie rond paardenvirus ernstig’

De Nederlandse hippische sportfederatie KNHS is bijzonder bezorgd over de uitbraak van het voor paarden zeer besmettelijke rhinopneumonie-virus in Europa. Bijna alle internationale wedstrijden zijn inmiddels in tien Europese landen tot eind maart stilgelegd door de internationale organisatie FEI.