Arne Slot in wachtkamer bij Tottenham Hotspur

De Londense club zoekt een opvolger voor de al weken terug vertrokken Italiaan Antonio Conte. Voorzitter Daniel Levy voelt de druk van de supporters om met een grote naam te komen, omdat de eigen aanhang zwaar gefrustreerd is door het decennia lang uitblijven van een hoofdprijs. Hoewel Slot bij AZ en Feyenoord heeft bewezen dat hij vanaf de grond een elftal kan opbouwen, heeft hij geen ervaring in een grote competitie en heeft hij tot de dag van vandaag ook geen trofee achter zijn naam staan.

Harry Kane

Dat speelt mee bij de invloedrijke Levy, die bovendien vreest dat hij zijn spits Harry Kane gaat kwijtraken aan Manchester United. Erik ten Hag heeft de Engelse international en topscorer bovenaan zijn lijst van gewenste aankopen staan voor deze zomer.

Xabi Alonso staat met Bayer Leverkusen in de halve finale van de Europa League en heeft grote ervaring als speler in de absolute top. Hij kwam vijf jaar uit voor Liverpool, nog eens vijf voor Real Madrid en drie seizoenen voor Bayern München.

Xabi Alonso Ⓒ ANP/HH

Slot kan een dergelijk cv niet overleggen, al is de coach van Feyenoord ervan overtuigd dat hij de speelstijl van Feyenoord ook bij elke club in de Premier League kan implementeren. Bij Feyenoord is de directie zich bewust van het feit dat Slot komend seizoen keihard nodig is om een goed figuur te slaan in de Champions League.

Om die reden wil de club er alles aan doen om het derde seizoen aantrekkelijk te maken voor Slot. Dat kan door middel van het opnieuw openbreken van zijn contract – met een aanzienlijke salarisverhoging – en te zorgen voor echte versterkingen. Slaagt Slot erin om Feyenoord ook in de Champions League goed voor de dag te laten komen, dan vergroot dat volgend jaar zijn kansen in Engeland.

Wel een gesprek

Rafaëla PimentaZijn zaken worden tegenwoordig behartigd door Rafaëla Pimenta, die voor superagent Mino Raiola opereerde tot aan diens overlijden. Pimenta zou in Engeland wel een gesprek hebben gevoerd met Crystal Palace, maar dat heeft niet geleid tot een deal.