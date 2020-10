Britse geheime diensten: ’Russen wilden Spelen in Tokio in de war sturen’

De olympische ringen met de vlag van Japan. Ⓒ EPA

Hackers in dienst van het Russische leger zouden geprobeerd hebben de Olympische Zomerspelen in Tokio te dwarsbomen. Ze probeerden voor zowel bedrijven, toeschouwers als atleten de voorbereidingen in de war te sturen, concluderen de Britse en Amerikaanse geheime diensten.