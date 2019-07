Cavendish ziek van mislopen Tour: ’Mijn hart is gebroken’

Zijn ploeg Dimension Data nam de 34-jarige renner niet op in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die komende zaterdag start. „Mijn hart is gebroken door die beslissing”, reageert Cavendish op Twitter. „Zoals ik mijn hele carrière heb gedaan, werkte ik toe naar een vormpiek. En dat leidde bijna altijd tot resultaten”, aldus de Brit, die liefst dertig etappezeges in de Tour op zijn naam heeft staan.

Speciaal programma

„Die ritzeges hebben mijn loopbaan vorm gegeven. Na een lang en moeilijk gevecht met Epstein Barr-virus volgde ik een speciaal trainingsprogramma om de komende maand te kunnen pieken. Ik was er helemaal klaar voor”, aldus Cavendish, die de bittere pil slikt en nu maar zijn teamgenoten gaat supporteren. „Ik wens ze veel succes.”

Cavendish verscheen vanaf 2007 tot en met 2018 onafgebroken aan de start van de Tour de France, die hij zes keer uitreed en zes keer eerder moest afbreken. In 2011 kwam hij tot zijn hoogste eindklassering, de 130e plaats. Dat jaar won hij ook de groene trui. Twee jaar eerder boekte hij zijn meeste etappezeges, liefst zes.