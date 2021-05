‘Nieuwe situatie rond Verstappen, Mercedes erg slechte verliezer’

Max Verstappen schreef Nederlandse autosporthistorie in Monaco. Voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren blikken in een nieuwe Formule 1-podcast terug op het race-weekeinde van de kersverse en zo ontspannen ogende leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Ook de malheur bij Mercedes, het gemengde gevoel bij Ferrari en de vragen van luisteraars komen uitgebreid aan bod.