’Geen Vuelta voor Van der Poel zou jammer zijn, maar meer ook niet’

Het is niet dat Javier Guillén Matje niet wil hebben in zijn ronde, integendeel. Maar de directeur van de Vuelta kan het zich simpelweg niet permitteren aan ’eigen volk’ voorbij te gaan. Met negentien WorldTour-teams die verplicht zijn te starten, en Total Direct Energie (ploeg van Niki Terpstra) als beste Pro-Continentale formatie, blijven er twee wildcards over. Er zijn drie kleine Spaanse teams, waarvan er sowieso al een op de reservebank belandt.

„Ik begrijp het ook wel”, zegt Philip Roodhooft, algemeen manager van Corendon-Circus, de ploeg van Van der Poel. „Als je zo weinig speelruimte hebt als organisatie, is de keuze voor een Spaanse ploeg te billijken. Maar de definitieve keuze is nog niet gemaakt, hè. We wisten dat het een moeilijk verhaal zou worden. We wachten af. Als het eind maart helemaal duidelijk is en we niet kunnen meedoen, is er nog genoeg tijd om een plan B te bedenken. Laten we ons eerst maar concentreren op de voornaamste doelen met Mathieu: het WK veldrijden, de voorjaarsklassiekers en dan het olympische mountainbike-traject. De Vuelta mogen rijden zou een mooie kennismaking zijn. Lukt dat niet? Jammer. Meer ook niet.”

Wrange situatie

Roodhooft vindt het vooral kwalijk dat de geldende regels voor de wrange situatie zorgen. Alle WorldTour-teams zijn zeker van deelname. „Tegelijkertijd hebben ze geen enkele verplichting wat betreft de renners die er worden opgesteld. Men kan probleemloos coureur 22 tot en met 29 sturen (hij bedoelt de mindere goden, red.), ook al strookt dat niet met de gedachte dat de koersen van de WorldTour altijd een confrontatie tussen de sterkste coureurs moet zijn. Ondertussen moeten andere ploegen toekijken, terwijl die op en top gemotiveerd zijn én kwalitatief zeker hun mannetje staan. Ook in zo’n zware ronde.”

Want dat wordt de 75e uitgave van 14 augustus t/m 6 september ongetwijfeld weer. Acht aankomsten bergop (bekendste: Angliru, Tourmalet, Covatilla), een klimtijdrit en natuurlijk de oranjegekleurde opwarmingsfase met een ploegentijdrit in Utrecht en twee sprintkansen erna (Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda) geven de Vuelta een gevarieerd karakter.

Namens Jumbo-Visma gaat Steven Kruijswijk naar de Vuelta. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), reeds zeker van de Tour en deze ronde, verklapt alvast dat hij niet voor een topklassering zal afreizen. De Groninger mikt eerst op selectie voor de olympische wegwedstrijd en „daarna begin ik relatief relaxt aan de Vuelta. Het wordt een druk zomertje.”

