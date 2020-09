Elftal van de Week in Eredivisie: ’Steven Berghuis enorme meerwaarde’

Het eerste Elftal van de Week in de Eredivisie van het seizoen 2020/2021. Ⓒ Redactie Verrijking De Telegraaf

Mario Been is de eerste rapporteur die in het seizoen 2020/2021 zijn Elftal van de Week samenstelt. Met glansrollen voor onder meer Pawel Bochniewicz, Joey Veerman en Steven Berghuis.