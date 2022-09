Hoopvol bericht rond herstel Donny van Iperen: voetballer praat voorzichtig weer

Dat vertelt zijn broer Joey donderdag tegen NH Sport. Van Iperen heeft maandag een vraag van een verpleger met ’yes’ beantwoord, zei een dag later ’ik heb hoofdpijn’ tegen zijn familieleden en wist ook de namen van zijn naasten te benoemen toen die aan zijn ziekenhuisbed zaten. De afgelopen weken moest de familie genoegen nemen met een knipoog of een knijpbeweging.

Stuk positiever

De voetballer haalt Engels en Nederlands nog wel door elkaar en is behoorlijk warrig, maar broer Joey is een stuk positiever dan voorheen. „Dit is een hele grote stap. Ik ben hoopvol en bij vlagen is er bewustzijn”, vertelt hij. „We hopen dat dit de volgende fase van herstel inluidt en gaan ons verder richten op de revalidatie. Wij weten hoe sterk Donny is en hoe hard hij kan strijden, hij gaat dit uiteindelijk overwinnen”, aldus broer Joey.

Van Iperen kwam begin augustus tijdens een duel van zijn club Zimbru hard in botsing met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto en ging naar de grond. Vervolgens werd hij minutenlang op het veld behandeld en uiteindelijk naar een ziekenhuis in Chisinau gebracht. De familie van Van Iperen reisde af naar Moldavië, waarna de onfortuinlijke speler een kleine week later naar Nederland mocht vliegen. Daar werd hij vervolgens in het Erasmus MC in Rotterdam verder geholpen.

Telstar en Go Ahead Eagles, de clubs waarvoor Van Iperen in Nederland uitkwam, maakten hun medeleven aan hun onfortuinlijke oud-speler kenbaar met een aantal hartverwarmende acties.