AZ versterkt verdediging met Ramon Leeuwin

Leeuwin komt over van het Deense Odense BK, waarvoor hij de afgelopen anderhalf jaar actief was. De rechtspoot verruilde in de zomer van 2018 FC Utrecht voor de club uit Denemarken. In Alkmaar moet hij de verdediging van AZ versterken, die door het langdurig wegvallen van Pantelis Hatizidiakos en de blessuregevoeligheid van Ron Vlaar wel wat extra body kon gebruiken.

Mooie aanvulling

„We weten allemaal dat Pantelis er lang uit is. Daarom wilden we er graag een verdediger bij”, zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts op de website van AZ. „We zijn echt op zoek gegaan naar een speler die er meteen kan staan. Dat betekent dus dat hij wedstrijdritme moet hebben en fit moet zijn. En het allermooiste is als hij ook nog eens ervaring heeft in de Eredivisie. Ramon voldoet daar allemaal aan. Het is een heel mooie aanvulling op onze selectie.”

En ook Leeuwin zelf heeft zin in zijn nieuwe avontuur. „Toen AZ zich meldde, was ik direct enthousiast over de club en het voetbal dat hier gespeeld wordt. Ik verwacht hier een mooie tijd te hebben, en er is dit seizoen veel om voor te spelen. Daar gaan we vol voor. Het team staat goed, maar je hebt natuurlijk meer mensen nodig dan elf.”

Trainingskamp

AZ gaat zondag op trainingskamp naar het Spaanse Oliva en oefent daar tegen het Belgische KV Mechelen. Op zaterdag 18 januari hervatten de Alkmaarders de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Willem II.